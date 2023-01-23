『ユニクロ:C ニットジャケット black XS 新品未使用品 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 39分に出品され03月15日 08時 39分に終了予定です。即決価格は7,402円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらで新品をお譲りいただきましたが、残念ながら似合いませんでしたので購入した価格にて出品いたします。

サイズXS （着丈 66cm／肩幅 41cm／身幅 49cm／裄丈78.5cm）

試着しております。

ご理解いただける方によろしくお願い致します。



カラー···ブラック



ユニクロ

ユニクロC

ユニクロシー

UNIQLO

UNIQLO C 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ:C

ニットジャケット black

XS

新品未使用品 黒