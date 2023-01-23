『エルメス ガーデンパーティTPM ブッフルシンドゥ ノワール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 03分に出品され03月08日 23時 03分に終了予定です。即決価格は207,000円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス ガーデンパーティTPM ブッフルシンドゥ ノワール





＊お互い気持ちよくお取引きをする為に、ご購入、コメント前には必ずプロフィールをお読みください。

＊気になる点はできる限り1度にまとめてコメントください。

＊中古品・自宅保管になりますので、ちょっとしたダメージ等気にされる方・かなり神経質な方のご購入はご遠慮ください。





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エルメスのガーデンパーティです☆

人気定番のブラックカラー×シルバー金具！

間口も大きく、荷物の出し入れもすごく楽なので使いやすいです☆





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☽素材

ブッフルシンドゥ



☽色

ノワール ブラック 黒 シルバー金具



☽状態

擦れなどもなく全体的に綺麗な状態です。



☽サイズ

《約》 H20.0cm ☓ W30.0cm ☓ D14.0cm



☽刻印・シリアルナンバー

□K



☽付属品

なし



☽購入先

国内正規店

質屋・古物市場

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）





HERMES #36251 #CCO

ガーデンパーティ30 トートバッグ ハンドバッグ ネゴンダ 正規品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルメス ガーデンパーティTPM ブッフルシンドゥ ノワール