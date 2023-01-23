『COMOLI コモリ コットンジャージ コモリシャツ 長袖【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 02時 08分に出品され05月07日 02時 08分に終了予定です。即決価格は10,498円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMOLI コモリ コットンジャージ コモリシャツ 長袖紺3です。



シーズン：2023SS

定価：28600円

素材：Cotton 100%

カラー：NAVY

品番： X01-05016

生産国： 日本製

サイズ：3/着丈:86cm 身幅:71cm肩幅:61cm 袖丈:67cm程度

(平置き直線での採寸です。計り方によって多少の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。)



COMOLIの新型シャツ『コットンジャージ コモリシャツ』。

コットンの天竺素材で作られたコモリシャツです。

空紡糸を使用した天竺生地はサラッとドライなタッチに程よいふくらみが感じられるのが特徴。

形はコモリシャツをベースにしたゆったりとしたシルエット。

背面のヨークが無い仕様で、程よい落ち感と体に馴染むような着心地です。

くたっとした素材感は程よいカジュアルさとリラックス感があります。

とても人気の高いアイテムですので、お探しの方は是非ご検討よろしくお願いいたします。



状態は美ユーズド品で良好です。

特に目立つようなキズ、汚れ等ありません。

（初めから風合いのある商品です。）

当方の出品物は全て本物ですので偽物の場合は全額返金いたします。

トラブルを避けるため、 神経質な方や完璧な商品を求められる方はご購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ COMOLI

コモリ

コットンジャージ

コモリシャツ

長袖