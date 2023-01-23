『RP-HTX80B-K パナソニック ヘッドホン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 42分に出品され03月17日 13時 42分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年ほど前に購入した商品です。

イヤホン派のため、ほぼ使わずに比較的綺麗な状態で自宅保管していました。本体のみとなります。



Panasonic

パナソニック

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ワイヤレス 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック