『DYSON サイクロンコードレスクリーナー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 16時 54分に出品され04月09日 16時 54分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一年前に買ったダイソンのコードレスクリーナーです。クリーナーはたまに急にストップする場合があるので、修理に出した方が良いと思います。他には問題ないです。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 傷や汚れあり