『90s 00s y2k spidi ショルダー メッセンジャー テック 刺繍【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 13分に出品され03月16日 01時 13分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着屋で2万で購入した

ギミックの効いたショルダーバッグ









●状態：

2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。





下記も出品しております。

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