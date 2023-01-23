『ほぼ未使用✨ バーバリー ブラックレーベル ステンカラー コート ライナー M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 00時 00分に出品され04月13日 00時 00分に終了予定です。即決価格は16,422円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Burberry BLACK label

ロング コート メンズ キルティング

ノバチェック ブラック 黒



サイズM

着丈96

身幅56

肩幅46

袖丈61

実寸です。多少の誤差はご了承ください。



使用感ほぼ無し。綺麗なお品です✨



管理番号119906



◎配送について

簡易包装にてなるべく即日に発送致しますが仕事の都合で1〜2日程度かかる場合もあります。ご了承ください。



最小サイズにて梱包いたしますので小さく折りたたんでの発送になります。極力、形が崩れない様致しますが多少の折シワ等はご了承ください



◎購入元

正規ブランド店購入品、ブランドリユース店、大手リサイクルショップ、オークション等にて購入の正規鑑定済み商品ですので、安心してご購入ください(^^)



写真やコメントで状態はしっかり伝える様心掛けておりますが、あくまで中古品ということをご理解の上ご検討よろしくお願い致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ほぼ未使用✨ バーバリー ブラックレーベル ステンカラー コート ライナー M