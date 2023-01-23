『ダニエル&ボブ ビジネス トートバック クロコ型押し レザー ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 41分に出品され03月29日 08時 41分に終了予定です。即決価格は9,529円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダニエル＆ボブ Daniel&Bob

トートバッグ ビジネスバッグ

クロコ型押し A4 収納力バツグン



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



○サイズ

縦 31cm

横 43cm(底)

マチ 15cm







平置き実寸。

着画はお断りしています。



○状態

目立った傷や汚れ等も少ない為

まだまだ長くご着用いただけるかと思います。



○カラー

ブラウン クロコ型押し



○素材

レザー 革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダニエルアンドボブ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ダニエル&ボブ ビジネス トートバック クロコ型押し レザー ブラウン