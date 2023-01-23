『Full Of Love Long Dress Sサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから02月13日 16時 43分に出品され02月13日 16時 43分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Herlipto ハーリップトゥー

Full Of Love Long Dress



公式サイトにて購入後、試着だけして

そのままになっておりました。

ハンガーなし、コンパクトに畳んでの

発送です。



■カラー：rich lavender



■Sサイズ

[ 着丈：120.5 / 肩幅：60 / 肩幅(最大)：80.5 / バスト：100 / バスト(立体・裏地)：117 / ウエスト：57 / ウエスト(最大)：89.6 /裾まわり：411 / 袖丈：69 ](cm)



発売当初よりご好評いただいているHer lip toオリジナルのフローラルプリントを絶妙な配色で表現したドラマティックなロングドレスから、2024年ver.の新色が登場。



美しい艶感のあるサテン生地をたっぷり使用し、動くたびに広がるスカートラインが印象的。



肩周りが華奢に見えるドルマンスリーブの先にはリボンが配され、丈調整ができるドロスト仕様になっています。

ウエストはゴム仕様に仕上げました。



1枚着るだけでパッと華やかな印象になる主役級ドレスです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Full

Of

Love

Long

Dress

Sサイズ