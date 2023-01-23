『タリアトーレ 麻綿 製品染め オールシーズン 46 ホップサック ラルディーニ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 22時 58分に出品され04月27日 22時 58分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️オールシーズンにも活用できる定番ホップサックジャケットです

⭐️これからの季節にも映えるおしゃれブラウンでマストな一着



タリアトーレの定番中の定番であるホップサック生地のリネンコットンジャケットです。



全体的に製品染めの雰囲気で、洗いざらしによる自然な風合いが特徴的で、こちらスーツパンツはもちろんチノパンやジーパンと合わせても、一枚羽織るだけでおしゃれな雰囲気を演出します。非常に軽やかなジャケットです。



シルエットは、タリアトーレらしく、大人の男性の魅力を最大限に活かす絞り・シェイプが効いており、イタリアのサルトリアの中でも最高峰レベルのカッティング・デザインです。生地の風合いによりおしゃれ上級者になれるジャケットです。



断捨離の一貫での出品です。背中の真ん中あたりに生地が広がっております。着用時に気になることはありませんが、トラブル防止の観点からやや傷ありを選択しております。自宅保管であくまで中古ですので、理解の上でご購入ください。詳細はお写真をご参考下さい。ラペルピンは私物のためつきません。



サイズ46

肩幅···44cm

身幅···52cm

袖丈···56.5cm

着丈···71cm



生地 リネンコットン

カラー···ブラウン

柄...無地

季節...オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: タリアトーレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タリアトーレ

麻綿

製品染め

オールシーズン

46

ホップサック

ラルディーニ