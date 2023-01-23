『⭐️未使用⭐️ PORTER TANKER 3way ビジネスバッグ ナイロン 紺【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 22時 54分に出品され03月05日 22時 54分に終了予定です。即決価格は26,312円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅即購入OK。早い者勝ちです。



✅気になることはコメントからどうぞ。





【状態】

こちらの商品は【S】ランクです。



【状態に関する特記事項】

未使用品ですが保管に伴いわずかな小傷はございますが目立つレベルのものはなく全体的にとても綺麗な状態です！



【状態ランク一覧】

Sランク試し履き着用、もしくは使用された形跡のない大変状態の良い商品

A+ランク数回使用の形跡が見られるが、かなり状態の良い商品

Aランク少々の使用感が見られるが、状態の良い商品

B＋ランク目立たない汚れや小傷などが見られる商品

Bランク使用による傷や汚れが見られる商品



美品・良品の判断などはあくまで当方の主観によるものです。 入札される際は画像でご確認いただき状態に納得したうえでお願い致します。



出品しているお品は全て厳しくチェックしておりますが、あくまでも一度人手に渡った中古品です。 気になる点等は落札前にお問合せをお願いします。



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ブランド名:PORTER ポーター

HEAD PORTER

ヘッドポーター



タイプ:TANKER タンカー 3way

バックパック リュックサック

ブリーフパック ナイロンリュック

ビジネスバッグ ハンドバッグ

ブリーフケース ナイロンバッグ

ショルダーバッグ 2気室

ワンショルダーバッグ 肩掛け

クロスボディバッグ 斜め掛け



シーン:通勤 通学 ビジネス カジュアル



カラー:ネイビー 紺



素材:ナイロンツイル



付属品:ショルダーベルト



サイズ】

マチ14cm

横46cm

高さ33cm



その他】



保管場所にペットはいません。非喫煙者です。



その他気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。



もちろん、コメントなく即購入でもOKです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ⭐️未使用⭐️

PORTER

TANKER

3way

ビジネスバッグ ナイロン 紺