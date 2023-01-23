『60s カデットコート USMA【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 19時 33分に出品され04月16日 19時 33分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初めまして！

商品を閲覧していただきありがとうございます！

こちらの商品は、「60s カデットコート USMA」です。

数年前に購入して以来、保管していました。



usma カデットコート ミリタリーアカデミー

60年代U.S.MIRITALY ACADEMY カデットパーカー(コート)です。USMAとは、1802年に設立されたアメリカ最古の陸軍士官学校です。



初期モデル

us army

フードにジッパーなし

ポケットなし

コンマージッパー



胸元には71と刺繍がありますが

60年代の作りになっておりますので、おそらく60年代かと思われます





【商品のコンディション】

着用回数は数回と少ないので、特に目立った汚れはありませんが

袖のリブに直された後がございます

フロントにジッパー部分もリペアあり





古着ですのでどうしても見落としや使用感がございます

神経質な方や完璧を求める方、古着に慣れていない方は

購入をお控えください



購入された時点で理解されたと判断いたします



※素人目で検品しています





【商品の材質】

：％、：％



【商品のサイズ・カラー】

カラー：ブラック

タグ表記サイズ：Mサイズほど

着丈 約65cm

身幅 約54cm

肩幅 約47cm

袖丈 約56cm

※素人採寸です



【その他】￼

値下げについては、お気軽にお問い合わせください。

ただ、希望価格に添えないこともありますのでご了承ください。

ご不明な点がありましたら、お気軽に質問してください。





#アメカジ

#usarmy

#アメリカ軍

#ミリタリーアカデミー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 60s

カデットコート USMA