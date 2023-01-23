『Y2K 平成 バーバリーブルーレーベル ノバチェック カシミヤウール ブルゾン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 08分に出品され04月09日 02時 08分に終了予定です。即決価格は11,310円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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11153





【サイズ】





「38」





・身幅: 46cm

・袖丈: 64cm

・肩幅: 35cm

・着丈: 65cm



※2～3cmぐらいまでの誤差は予めご了承ください。

気になる場合はコメントでお気軽にご確認ください。



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【素材】



ウール ナイロン カシミヤ ポリウレタン



（素材の詳細はケアタグの写真を掲載しております）



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【ブランド】



BURBERRY BLUE LABEL 株式会社三陽商会





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【商品コメント】



00s Y2K 平成 バーバリーブルーレーベル BURBERRY BLUE LABEL ホース刺繍 ノバチェック ミリタリー カシミヤ ウール ブルゾン 38/M チャコール



素材は秋冬向けの柔らかいカシミヤ入りのウールフラノ素材。



エポーレットが付いた人気のミリタリーブルゾン。



ハイネックのリブニット、袖口・裾はリブが付きます。



左ポケットにホースロゴ刺繍入り。



裏地はノバチェックです。



色はチャコールグレー



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【コンディション】



着用感の少ない美品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

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