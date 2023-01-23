『水拭き両用✨ロボット掃除機 3000pa お掃除ロボット リモコン付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 23時 01分に出品され03月11日 23時 01分に終了予定です。即決価格は11,362円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
319021 【リファービッシュ品】Dyson SV21 スティッククリーナー
¥ 17400
★新品未開封★ケルヒャー スチームモップ sc upright
¥ 10904
三菱電機 コードレススティッククリーナー HC-VXG20P-S形 2018年製
¥ 7550
ダイソン★コードレス掃除機★V11本体★ＳV14★純正バッテリーは新品と同等2
¥ 9425
HITACHI日立 ヘッドのみ D-AP47 掃除機
¥ 9204
SANYO-SC-YJ4（H）。2009年式中古品掃除機【コード式 昭和レトロ】
¥ 12285
強力吸引✨️コードレス掃除機 自立式 サイクロン 45KPa LEDディスプレイ
¥ 8252
262 サイクロン掃除機 600W コード式 スティッククリーナー 軽量
¥ 8096
限定価格❣❊ECOVACS DEEBOT T20 OMNI ロボット掃除機
¥ 18308
ロボット掃除機 水拭き 両用 3000pa 強力吸引 マッピング 3-in-1
¥ 7799
HITACHI かるパック 紙パック式クリーナー CV-KP900J
¥ 10764
使用済品 KARCHER K3 silent 高圧洗浄機 本体
¥ 8814
（新品未開封） ECOVACS DEEBOT T20e OMNI ホワイト掃除機
¥ 22152
中古DC48 DC63 CY24 CY25 ダイソン モーターヘッド 回転ブラシ
¥ 7722
eufy G40 Hybrid 自動ゴミ捨てステーション 3回使用しました
¥ 13000
美品 ケルヒャー 高圧洗浄機 K3 サイレント 1.601-448.0 50Hz
¥ 11900
SHARP EC-SR9-B 新品未使用 ブラック 掃除機 スティック
¥ 17550
Shark EVOPOWER 充電式コードレスハンディクリーナー ブラック
¥ 8580
落札価格11362円
541 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！