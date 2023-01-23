『水拭き両用✨ロボット掃除機 3000pa お掃除ロボット リモコン付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 23時 01分に出品され03月11日 23時 01分に終了予定です。即決価格は11,362円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ベッドの下など、普段拭き掃除できない場所もピカピカに❤️

今まで掃除機をかけていた時間に家事をしたり、のんびり過ごせますよ✨

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【3000Paの超強い吸引力・床が常にピカピカ】

超強力ブラシレスモーターを搭載し、床をいつもピカピカに保つことができます。更に、カーペットを自動的に識別して、自動的に最大吸引モードに切り替えます。繊維の奥に入り込める細かいチリやホコリが簡単に吸い取ることができます。



【掃除＆水拭き両用の入門】

掃除の手間がグンと減ります。コスパ絶好で高性能なロボット掃除機です。2in1電気制御水タンクにより、ゴミの吸い取りと水拭き掃除が同時に行えます。❶吸引のみ➋水拭きのみ❸吸引＆水拭き同時に、という三つの清掃モードを実現できます。さらに、Proscenicアプリで出水量を調節でき、床の種類によって、モップの濡れ具合を設定できますし、節水も実現できます。



【多彩な賢い機能】

❶自動計画清掃❷コ字型ルート❸マッピング機能❹自動帰還充電❺自動掃除再開❻落下防止保護❼既知障害物回避❽未知障害物検知＆減速❾カーペット自動検知＆吸引力増強❿段差乗り越え機能⓫140分長時間稼働⓬境界線テープでの踏入禁止地域機能⓭バッテリー過放電保護⓮持ち上げ自動停止⓯描円集中清掃モード⓰壁沿い清掃モード⓱ 小部屋清掃モード⓲徹底的清掃モード⓳掃除の吸引力0~3段調節⓴水拭き水量0~3段調節



【簡単にコントロール】

❶[APP遠隔操作＆予約]：Proscenic アプリは、 wifi / Bluetooth 両方対応なので、簡単に接続して、予約清掃や清掃モードを設定できます。外出中も掃除の曜日と時間を設定や予約することができます。➋ [Siri音声制御]：Siriでお好みの音声指令を録音して、以下の機能を実現できます：○自動掃除、○集中清掃、○壁沿い掃除、○一時停止○、吸引力1-3段調節、○自動充電。







g4000 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用