『極美品✨COACH ソーホー ショルダーバッグ ワンショルダー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 21時 29分に出品され03月29日 21時 29分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OACH コーチ アクセサリーポーチ ショルダーバッグ ハンドバッグ

肩掛け ワンショルダー ソーホー ホーボー SOHO

キャンバス レザー シグネチャー 総柄



○サイズ

タテ21cm

ヨコ32cm

マチ6cm



平置き実寸。







○状態

使用感ほとんど無く綺麗です。







（状態はあくまでも個人の主観です。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいますようお願い致します。）





○カラー

黒 ブラック



※撮影環境やデバイスによって色味が異なって見える可能性あるります。

思っていた色と違うなどの理由での返品はお受け出来ませんのでご理解よろしくお願い致します。





○素材

キャンバス

レザー





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多数出品しております。

よろしければご覧下さいませ♡



#jjレディース

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○配送

簡易包装にて1、2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします



カラー···ブラック



コーチ/型名···ソーホー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品✨COACH



ソーホー

ショルダーバッグ

ワンショルダー