『99年Vintage The Strokes バンドTシャツ ビンテージ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 18時 48分に出品され04月25日 18時 48分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★週末まで限定セール★

9/8（日曜日）23：59まで限定値下げします

それ値段戻します

この後の値下げは予定していませんので

ご検討中の方はこの機会にぜひ



1999年〜2000年頃のThe Strokes のTシャツです。当時恵比寿のNUMBER NINEにてセレクトで取り扱っていたものを購入しました。



ボディはSCREEN STARS by FRUIT OF THE LOOM

モロッコ製



サイズはM

実寸

身幅50cm

肩幅51cm

着丈68cm



MAGNA.NIRVANA.ストロークス、ビンテージ、バンドT





カラー···ブラック



他サイトにも出品している為、予告なく終了することがございますので、入れ違いの際はご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 99年Vintage

The

Strokes

バンドTシャツ

ビンテージ