『メンズ 長袖ネルシャツ 青オレンジチェック イタリア製 フィナモレ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 47分に出品され03月23日 15時 47分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

このネルシャツは、青、オレンジ、黒、白のチェック柄が特徴で、カジュアルなスタイルに最適です。ワイドな衿は、きちんと感を演出しつつもリラックスした印象を与えます。



【素材】

柔らかいネル素材を使用しており、肌触りが良く、着心地が抜群です。季節を問わず着用できるため、重ね着にも適しています。



【機能性】

長袖デザインで、寒い季節でも暖かさを保ちます。前面のボタン付きで、着脱も簡単です。



- 色: 青、オレンジ、黒、白のチェック柄

- 素材: ネル cotton100%

- 袖の長さ: 長袖

- ボタン: 前面にボタン付き



イタリア製

FINAMORE フィナモレ



サイズ15/38とありますが、Mサイズと思います。

ドライクリーニング済み

素人採寸cm

肩幅 44

袖丈 66

背丈 76

胸幅 47

#aiponが出品の衣類

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ メンズ

長袖ネルシャツ

青オレンジチェック イタリア製 フィナモレ