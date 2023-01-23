『Beats fit pro ワイヤレスイヤホン ピンク【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 09分に出品され03月10日 00時 09分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。 2022年3月購入、週末のランニングに使用していました。純正のイヤーピースは私の耳には合わなかったので使用は少ないです。イヤーピースは社外品を使用していました。

動作は問題ありません。状態は写真でご確認下さい。付属品は新品購入時のものがすべて揃っています。

中古品に理解ある方購入ご検討お願いします。



- 色: ピンク

- ブランド: Beats

- タイプ: ワイヤレスイヤホン

- デザイン: インイヤー型

- ケース: 充電ケース付き

その他特徴···ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビーツバイドクタードレ