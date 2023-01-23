『WTAPS ダブルタップス リュック バッグ ナイロン バッグパック カーキ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 10分に出品され03月17日 12時 10分に終了予定です。即決価格は10,100円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品の状態に関しましては、掲載写真、説明文の通りにですので安心してご検討下さい✨



✅返品対応について

偽物だった場合全額返金します。



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✅購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



大手ブランドショップにより

真贋鑑定済みの【確実正規品】です。



✅発送について

商品は丁寧に紙袋または

段ボールに梱包した状態にて発送致します。



✅商品状態

《状態》 BC



Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)



✅商品説明

ナイロン生地で軽いバッグパックです。二層構造のジップ部分にはロゴプリントのテープがデザインされています。シンプルなデザインなのでオールシーズン使用可能です。



品質表示タグ欠損しております。



✅仕様

外ファスナーポケット×2

内側オープンポケット×1



✅サイズ

縦：約 46cm

横：約 38cm

マチ：約 17cm



※個人の採寸になりますので、

数mmの誤差がある場合がございますが

1商品毎に丁寧に採寸しておりますので、

ご安心下さい(^^)



✅ブランド

WTAPS

ダブルタップス

PST BAG. NYLON



✅商品

バッグ



✅特徴

リュック

リュックサック

バックパック

旅行

通勤



✅素材

ナイロン



✅カラー

オリーブ



B438 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ WTAPS

ダブルタップス

リュック

バッグ

ナイロン

バッグパック

カーキ