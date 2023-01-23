『PENTAX 67 90mm F2.8【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 47分に出品され03月22日 20時 47分に終了予定です。即決価格は20,680円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PENTAX 67 90mm F2.8

自然光や蛍光灯などではわからない薄いクモリがあります。LEDなど撮影ではあり得ない強い光で埃の様なクモリらしきものが見えます。なのでクモリ有りにしていますが埃かもしれません。写真には出ませんので状態の撮影依頼は対応致しません。その為安くしています上記ご理解の上お求め下さい。

購入後の交渉も承りません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ペンタックスKマウント