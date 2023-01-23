『[Yuweijie] スーツケース合金 キャリーケース アルミニウムボディ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 15時 27分に出品され03月11日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,923円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [Yuweijie] スーツケース オールアルミ合金 キャリーケース アルミニウムボディ 四角 TSAロック搭載 360度回転 静音ダブルキャスター 軽量大容量 耐衝撃 海外旅行 出張 (xlサイズ/7～10泊/95L, グリーン)



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未使用に近い商品(展示品)ですので、コンディションは良好なお品ですが、店頭展示品でしたので、本体やホイールに微細なスレ等ある場合もございません。

ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。

外箱破損ありです。

【沖縄・北海道・離島への配送は配送不可地域となっております。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご了承の程よろしくお願いいたします。】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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