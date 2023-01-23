『厚底草履 がまぐちバッグセット 椿 黒赤白フリーサイズ 振袖 成人式 卒業式【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 06時 06分に出品され04月09日 06時 06分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 厚底草履 がまぐちバッグセット 椿 黒赤白フリーサイズ 振袖 成人式 卒業式 結婚式 袴着物ママ振り 13歳参り 和装 着物



新品未使用です。振袖のカタログにもよく使われているセットです。

バッグは可愛らしい椿刺繍のがまぐちバッグです。



草履

サイズ：Fサイズ適応サイズ：長さ２４cm

踵高さ5.5cm

23.5ｃｍ～24.5ｃｍ対応



バッグ

素材 ポリエステル

サイズ 持ち手含まず）16cm×27cm×7cm



成人式卒業式でのお使いの場合はおまけに髪飾りの金箔シートハーフと水引３本おつけいたします。



白ストレッチ足袋500円

白レース足袋700円のオプションご相談ください。在庫確認コメント下さい。



草履には箱ありますが、バッグは元々箱なしで袋入りでした。



箱には多少の痛みがあります。簡易包装で発送いたします。



ふりふさんお探しの方もいかがでしょうか



他にも成人式・卒業式のもの出品しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 厚底草履

がまぐちバッグセット

椿

黒赤白フリーサイズ

振袖

成人式

卒業式