『厚底草履 がまぐちバッグセット 椿 黒赤白フリーサイズ 振袖 成人式 卒業式【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 06時 06分に出品され04月09日 06時 06分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格10725円
450 入札履歴
終了
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