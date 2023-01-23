『DIRK BIKKEMBERGS ダークビッケンバーグ ムートンハーフコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 05時 09分に出品され05月06日 05時 09分に終了予定です。即決価格は39,678円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品は【値下げ交渉不可】になります。



リバーシブルになっているムートン（羊皮）のハーフコートです。素材表記のタグは付いていません。リバーシブルのため、初めから付いていなかったのか、紛失してしまったのかは忘れましたが、気になる方は購入をお控え下さい。襟はおそらくウール系の素材です。



サイズ 46



肩幅 ラグランなので計測不能

袖丈（わきの下から袖口）約52cm

身幅（わきの下）約59cm

裾幅 約55cm

着丈（襟元から裾）約70 cm



室内で試着しかしていませんので、状態はかなり良いと思います。ただ、古いものなので、状態の良い古着程度ととらえておいていただいた方が良いと思います。画像でご確認下さい。



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クロネコヤマト宅急便 配達時間帯

午前中

14:00 ～ 16:00

16:00 ～ 18:00

18:00 ～ 20:00

19:00 ～ 21:00





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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DIRK

BIKKEMBERGS

ダークビッケンバーグ ムートンハーフコート