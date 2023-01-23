『LOUIS VUITTON ミニ サックママン メッセンジャーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 07時 23分に出品され05月05日 07時 23分に終了予定です。即決価格は20,500円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★アイテム

LOUIS VUITTON ルイヴィトン モノグラム ミニ サックママン M42350ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ バック 肩掛け可能 クロスボディ 斜め掛け レザー 通勤 通学 メッセンジャーバッグ



【ブランド名】

ルイヴィトン LOUIS VUITTON

【アイテム名】 モノグラム ミニ サックママン

【カラー】モノグラム

【型番】 M42350

【シリアル】VI1003

【素材、生地】

キャンバス

【仕様】

背面ファスナーポケット2、ポケット1、前面ポケット2、内側ポケット2、携帯用ポケット1

#ルイヴィトンのバッグ【おー】

#バッグすべて【おー】

837270407440



○サイズ

W37cm

H26cm

D19cm

ショルダー最長約129cm(調節可、金具含む)



○状態

使用感汚れあります

「中古品」というお品になりますのでご理解いただけますと幸いです。

写真にてご納得いただける方のみ購入お願いいたします



詳しくは、写真にてご確認ください。



また、気になる点はコメントにて

質問お願い致します



＊お使いのPCや携帯によって、または

ライトの反射で色味が変わって見えることがございます。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





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※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



※ コンパクトにたたんでの発送となります。圧縮し梱包する予定です。たたみシワなど気になる方は購入をお控え下さい。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

等にて購入した鑑定済みの商品です



即購入歓迎⭕️

無言購入歓迎⭕️購入時の連絡、あいさつ等は不要です



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

ミニ

サックママン

メッセンジャーバッグ