『【人気】 ステイトオブエスケープ プティガイズ ショルダーバッグ デニム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 24分に出品され03月09日 11時 24分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●STATE OF ESCAPE

ステイトオブエスケープ

プティガイズ ショルダーバッグ

トートバッグ ハンドバッグ

2way 肩掛け 斜め掛け ミニバッグ

デニム ブルー 青 水色

定番 人気 付属品 ポーチ

ネオプレン素材 手洗い可

ママバッグ マザーズバッグ



◎状態

ブランドロゴすれ、角すれ、

目立たないサイズのシミあり。

写真でご確認お願い致します。

一般的な中古品です。

まだまだご使用いただけます。



◎実寸サイズ

平置き

・縦19㎝

・横25㎝

・マチ14㎝

ポーチ

・縦15cm

・横23cm

・マチ7cm

※多少の誤差はご了承下さい。



◎購入先

リサイクルショップ

オンラインストア

古物市場 など



※ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ステイトオブエスケープ

カテゴリ ファッション

レディース

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プティガイズ ショルダーバッグ

デニム