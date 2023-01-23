『コーチCOACH メンズ トートバッグ斜めがけ 2way A4大きめトートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 23時 25分に出品され04月11日 23時 25分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチCOACH メンズ トート



A4書類も楽々入るトートバッグ

ストラップもついているので

斜めがけでも使える。

ポケットもたくさんあるので、

収納力抜群です。



【サイズ】約：幅41-45cm×高さ41cm×マチ13cm

ハンドル：約49cm

ストラップ：約97-145cm（取外可・調節可）

【素材】デニムキャンバス×レザー

【収納】間口：ファスナー開閉

外側：オープン収納1

内側：オープン収納4/ファスナー収納1

カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

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2way

A4大きめトートバッグ