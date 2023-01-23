『【未使用】 ブレディ カルダーミニ ショルダー バッグ クロスボディ 巾着【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 08分に出品され03月29日 11時 08分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

BRADY CALDER MINI

肩掛け 斜め掛け 本革 レザー

牛革 ゴールド金具 チャーム付き



■サイズ

(約) H25xW23xD20cm

ショルダー調節可能



■カラー

カーキ ブラウン



■状態

未使用になりますが、あくまでも自宅保管品になりますので神経質な方はご遠慮ください。



送料込



英国「Brady」の人気モデル"CALDER MINI"。物の出し入れに便利な大きめの開口部、ブライドルレザーの縁取りなど、優れた耐久性と機能美を追求したデザイン。他のモデル同様、バッグに使われている金具はすべて馬具に用いられる高品質の真鍮を使用。老舗バッグメーカーの貴録を感じるハイクオリティな仕上がりです。シンプルなデザインで、使い込むほどに味わいが増し、長くご愛用いただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ブレディー

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