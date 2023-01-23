『ノースリーブサンダーモックネックワンピース M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 06分に出品され03月24日 06時 06分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NO SLEEVE THUNDER MOCK NECK ONE PIECE 2024新作 BLACK 完売品 一点のみ



新品未使用自宅保管品

紙の値段タグなし

⚠️お値下げ交渉はご遠慮ください。

⚠️サンプル品のため洗濯絵表示なし。

背面サンダープリント画像程度にじみあり。

ご了承の上ご検討下さいませ。



定価12100円



・シルキーな肌触りが魅力のワンピース

・この夏のMADEMOISELLE STYLEの定番として活躍してくれる一着

・フロントにCph/Golf™のサンダースラッシュロゴ、背中にかけて3ストライプスサンダーロゴをプリント

・左右にサイドポケット付き



※参考サイズスペック

(Model T168cm/W48kg : S size着用)



【SIZE】

S : 肩幅 39cm、身幅 43cm、着丈 83cm、

M : 肩幅 40cm、身幅 46cm、着丈 85cm、

※ものによって、多少の誤差がある場合がございます。予めご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: キャプテンズヘルムゴルフ