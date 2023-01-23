『カナダグース ラングフォード メンズ ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 06時 29分に出品され04月08日 06時 29分に終了予定です。即決価格は39,100円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 寒い地方に行く予定があり、5回ほど着用しました。-10℃くらいの気温で着用しましたが、全く寒さを感じることはありませんでした！

きれいな状態です。

もう使用する予定がしばらくないので出品します。

購入は2019年、10月モダンブルー（並行輸入品、ネットショップ）での購入となります。



サイズは海外サイズのメンズのＭです。

カラー グラファイト

Mサイズ 胸囲118、肩幅 47、袖丈69、裄丈 92.5、着丈91（cm）



きれいな状態の品ですが、あくまで中古品として出品いたしますので、ご理解の上、ご購入くださいませ。



自宅保管の為、神経質な方はご購入をお控え下さいませ。

当方から見て、目立った傷、汚れ、スレや剥がれは一切ありませんが、細かい点が気になる方はご購入はお控え下さいませ。



カラーやデザインについては写真にてご確認ください。

ご購入後の返品は受け付けておりませんのでご了承くださいませ。



どうぞご検討よろしくお願いいたします！



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース カラー: ブラック系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース



ラングフォード メンズ ダウンジャケット