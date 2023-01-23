『【ダンスキン】 DANSKIN アレグロインサレーションコート Msize【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 02時 02分に出品され03月14日 02時 02分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANSKIN ダンスキンアレグロインサレーションコート ダウン



定価¥35200



■軽量で撥水機能を持ったストレッチ素材を表地に使用し、光電子中わたを入れたミドル丈のコート。

両脇のファスナーが開閉でき、開けるとAラインのシルエットコートとして着用する事ができます。

オフィスやデイリー、スポーツの行き帰りなどさまざまなシーンでおすすめのアイテムです。

ダウンのヘタリも無くフワフワしています。

■Msizeですが、Lsize寄りです。

厚手のニット等トップスは袖部分に窮屈感でるかも知れませんが他はゆったり目です。

薄手のトップスであればLsizeの方も余裕で着られます。



※色は写真1枚目が一番近いです。

※ご質問等有りましたらメッセージ下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ダンスキン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ダンスキン】

DANSKIN



アレグロインサレーションコート

Msize