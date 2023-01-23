『定価71500円 YUKI HASHIMOTO リングジップジャケット ブルゾン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 03時 28分に出品され03月22日 03時 28分に終了予定です。即決価格は10,841円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 YUKI HASHIMOTO

ユウキハシモト

ハシモトユウキ

橋本祐樹



2021SS グレー ブルゾン

デニムジャケット 44 Sサイズ

リングジップ Gジャン



DOUBLE BREASTED DENIM JACKET



#この出品者の他のアイテムも見てみる



品番 211-01-0301

定価 65000円+税10%(税込 71500円)



ハリのあるデニムで作られたダブルのデニムジャケット。ライトアウターとして非常に便利な一着です。



サイズ44 (Sサイズ)

サイズ詳細

着丈67cm

身幅57cm

肩幅50cm

袖丈61cm



素材 綿100%



状態 【9/10】

使用感少ない綺麗なユーズドです。



日本製



【YUKI HASHIMOTO】

日本のファッションブランド。

デザイナーは橋本祐樹。

ブランドコンセプトは「ニューオーダー(NEW ORDER)」。 ファッションが創り出した文化・歴史へ敬意を払ってデザインすることによって生まれる “新しい秩序”の創造を追求する。

橋本祐樹は京都造形芸術大学出身。卒業後、アントワープ王立アカデミーに進学し学士課程修了後、クリスヴァンアッシュ、ラフ シモンズ、メゾン マルジェラのデザインアシスタントとして経験を積む。

2017年、アントワープ王立アカデミー修士課程へ進学。修士課程期間中に、中国のバッグメーカー「北山銅版画室(KITAYAMA STUDIO)」からのオファーを受け、 自身のデビューコレクションにてコラボレーションアイテムを同時発表。 10BB52 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価71500円

YUKI

HASHIMOTO

リングジップジャケット ブルゾン