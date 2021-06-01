『FEEL AND TASTE トートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 01時 19分に出品され04月05日 01時 19分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FEEL AND TASTE

2021/6月 渋谷ヒカリエにて購入 3万円ほど



サイズ 高さ約30㎝

幅約13.5㎝

横幅約26.5㎝

自立し形崩れしません

A4サイズも入ります



キャンバス×本革

傷や汚れが目立ちにくく使い勝手良いです。



少々出品悩んでおりますので

値下げは考えておりません。

突然の削除あり得ます。



特に目立った傷や汚れはないように思いますが、神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フィールアンドテイスト

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FEEL

AND

TASTE



トートバッグ