『【希少・新品】JJJJound x Salomon XT-Wings 10【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 50分に出品され03月04日 14時 50分に終了予定です。即決価格は28,509円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|サロモン
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落札価格28509円
832 入札履歴
終了
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