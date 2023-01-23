『【希少・新品】JJJJound x Salomon XT-Wings 10【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 50分に出品され03月04日 14時 50分に終了予定です。即決価格は28,509円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Autumn Sale！ 全品送料無料&現在価格から10%オフ！】



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【アイテム】JJJJound x Salomon XT-Wings 2

【カラー】Off White x Blue

【サイズ】US10 (JP28.0cm)

【状態】新品未使用なのでとてもよい状態です。購入時の下げ札と箱が付属します。



SNKR DUNK(スニーカーダンク)購入の鑑定済み

送料無料です。





限定のJJJJound(ジョウンド)とSALOMON(サロモン)のコラボレーションスニーカーです。



Salomonの機能性にJJJJoundのミニマムなデザインとこだわりが集約しています。



ベースのカラーが真っ白ではなく、オフホワイトとアイボリーの中間の白色なので、スポーティ過ぎずファッションアイテムとして合わせやすい素晴らしいカラーリングです。



他にはない雰囲気で今後こちらのコラボスニーカーはさらに価値が上がってくると言われています。



デニムやシェルパンツ、スウェットパンツなどにも合わせやすくいろいろなコーディネートに活躍します。



ご質問などございましたらお気軽にコメントください。

コメントなしでご購入いただいても大丈夫です。



他にもJJJJound のロゴトートバッグやスウェットパーカーや別注NewBalance 990、Roaのシェルコートやシェルパーカー、Aime Leon DoreのTeddy Santisデザインのアメリカ製の990など多数出品しておりますので、出品者のその他の出品商品(プロフィールページ)より是非ご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: サロモン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【希少・新品】JJJJound

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Salomon

XT-Wings

10