『オリーブ MA-1 フライトジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 42分に出品され03月31日 05時 42分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【スタイル】

このジャケットは、クラシックなMA-1スタイルを採用しており、カジュアルなファッションに最適です。



【機能性】

レースアップデザインが特徴で、調整可能な裾があり、フィット感を調整できます。リブ付きの袖は、保温性を高めるだけでなく、スタイリッシュな印象を与えます。



【素材】

高品質なナイロンまたはポリエステル素材を使用しており、耐久性があり、日常使いに適しています。



- 色: オリーブ

- デザイン: MA-1スタイル

- 素材: ナイロンまたはポリエステル

- バックデザイン: レースアップデザイン

- 袖デザイン: リブ付き袖



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンキータイムビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ オリーブ

MA-1

フライトジャケット