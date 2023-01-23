『Razer BlackShark V2 Pro アップグレードモデル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 20時 02分に出品され04月22日 20時 02分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Razer BlackShark V2 Pro アップグレードモデル

本日(6/18)購入

30分ほど色々な音を聞いて、自分好みではなかったので出品します。

ほぼ新品状態でこの金額にしておりますので、お値引は考えておりません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い