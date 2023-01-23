『【☆最高級デザイン☆】 SCHOTT フライトジャケット L相当 インナーロゴ【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 04時 12分に出品され04月22日 04時 12分に終了予定です。即決価格は10,340円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆インスタ映えには最強☆





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※モデル体型 175cm 65kg

インナー 下着 着用◎







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☑︎当店は、

『人から人へ。大切なご縁をつむぐ貴重な一枚』を

コンセプトに美品古着を多数出品しております＾＾

お気に入りの1枚をお探し下さいませ♫



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▪サイズ▪ 【F L相当】



着丈:約63cm

（首肩付け根から裾下）

身幅:約62cm

（脇下から脇下）

肩幅:約58cm

(肩から肩を直線で計測）

袖丈:約58cm

（肩から袖先）





▪カラー▪





黒









▪状態▪





良好







▪商品説明▪



今回は、 SCHOTT フライトジャケットのご紹介です＾＾



状態は美品ですので良好です☺︎



ジーパン等にも合わせやすいかと思います(^ ^)



あくまでヴィンテージ(ビンテージ)なので、完璧な品をお探しの神経質な方は購入を控えて頂くようお願い致します。









発送は基本ネコポスか宅急便コンパクトで配送致しますので、

サイズが大きい商品は、圧縮して梱包致しますので、

ご理解の程よろしくお願い致します＾＾









▪古着男子 ふるだん にはもちろんのこと、

古着女子 ふるじょ の方にも、

ユニセックス にお使い頂けると思います♪

ジムやカフェ、デートや旅行にも最適です^o^







▪️当店に、喫煙者・ペットは居りません♪







▪他にも トレンドアイテム多数、

取り扱っております（＾ω＾）





▪️誠心誠意を持って販売していきますので、

よろしくお願い致します^o^









商品管理番号5391KD 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【☆最高級デザイン☆】

SCHOTT

フライトジャケット

L相当

インナーロゴ