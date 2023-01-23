『PRANK PROJECT Double Chester Coat【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 20時 31分に出品され04月06日 20時 31分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2023年の11月位に購入しました。

即完したコートになります。



■Material

ウール90%、カシミア10%



FREE

着丈：125cm

身幅：60.9cm

肩幅：50cm

裾幅：126cm

袖丈：59cm

袖幅：40.6cm

袖口：30cm

重量：1.4㎏



カラー···ブラック



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PRANK

PROJECT

Double

Chester

Coat