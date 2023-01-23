『LEVIS VINTAGE CLOTHING 506xx 1936 TYPE1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 04分に出品され03月09日 22時 04分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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激レア◇ LEVIS VINTAGE CLOTHING 1936s TYPE I日本製 の506××リーバイスGジャン リーバイス 70506-0024です。



LEVES 506xx のレプリカになります。

リーバイス 1st型



リーバイス ビンテージ 1936モデル TYPE I トラッカージャケット



サイズ 44



肩幅52 着丈62㎝ 身幅60㎝ 袖丈62㎝



状態 中古



わからない事あればコメント下さい。



よろしくお願い致します。





その他 リーバイス501 リーバイスビンテージ LIVES 501×× など何本か出品してますので良かったらチェックしてください。



出品中のリーバイスはこちら→#K2MLEVIS



リーバイス501 リーバイスビンテージ LEVIS 501×× #リーバイス#

リーバイスビンテージ LVC ビンテージデニム タイプ物 Lee 101 ビックE 505 551 605 506 507 557 大戦 片面 ギャラ モンゴメリーワード powr house キャントバステム 11mwz levis Levi’s d676 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LEVIS

VINTAGE

CLOTHING

506xx

1936

TYPE1