『Supreme Jordan Tricot Track Jacket 黒M【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 15時 27分に出品され03月29日 15時 27分に終了予定です。即決価格は19,380円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シュプリーム都内店舗にて購入しました。

新品未使用

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30th Anniversary Tee 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

Jordan

Tricot

Track

Jacket

黒M