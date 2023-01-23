『DIESEL コーデュロイシャツ ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 06分に出品され03月15日 02時 06分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 DIESELのコーデュロイシャツです。2022年頃に購入しました。色味は濃いレッドとブラウンの間で、ビンテージ感のある生地感です。



- ブランド: DIESEL

- 色: ブラウン

- 素材: コーデュロイ

- ポケット数: 2

- ボタン: あり

- 長袖: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DIESEL

コーデュロイシャツ

ブラウン