『Technics EAH-AZ60M2【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 19時 30分に出品され03月22日 19時 30分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Technics(Panasonic) EAH-AZ60M2 シルバー

・本体

・充電ケース

・充電ケーブル

・説明書

・付属のイヤーピースあり(全て未使用)

最初から別のイヤーピースを使っていたため付属のイヤーピースは未使用です。

・元箱あり



ノイズキャンセリングあり

3台マルチポイント対応

IPX4

LDAC対応 ハイレゾ音質再生

急速充電対応

ワイヤレス充電対応

専用アプリで音質や操作方法の変更可能



2023年10月頃購入、1年程使用。

定価27,000円程。



出品前に充電およびボタンの動作確認済み。



充電ケースに使用に伴う傷あり、イヤホン本体は大きな傷はなし使用に伴う小傷はあり。

除菌ペーパーで拭取りの上、梱包して発送いたします。



中古品のため、神経質な方はお控えください。

※すり替え防止のため、ノークレーム・ノーリターンにてお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: テクニクス