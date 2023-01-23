『グラニフ オーサムタイガー モッズコート Mサイズ アウター ジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 38分に出品され03月30日 20時 38分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 送料込み、匿名宅急便サイズにて発送予定。

新品・未使用タグ付き



サイズ Mサイズ（ユニセックス）

カラー ブラック

ブランド名 グラニフ

こちらの商品お値下げができません。

★コメントなし、即購入していただいてOKです！



定番のM-65モッズコートにグラフィックを施した、３WAY仕様のアウターです。



グラニフのオリジナルキャラクター、オーサムタイガー。

ガオッと咆哮する勇ましいトラを、丸みのある可愛らしいフォルムで表現しています。



アウター、ライナーそれぞれ1枚でさらっと羽織ることができます。

ライナー単体で着用する際は総柄面が表になるようデザインし、一味違う着こなしができます。



アウターとライナーを合わせれば、本格的な冬用アウターとして大活躍。



袖口のベルトはゴム入りで大きく調整が可能、ウェストドローコードと合わせてシルエットの変化を楽しめます。



フィッシュテールのスナップボタンなど、M-65の細かなディティールを再現しています。



※ライナーの柄の見え方に個体差があります。



■生地の厚み：ふつう

■伸縮性：なし

■透け感：なし

■光沢感：なし

■洗濯：[アウター/単独洗い] [インナー/手洗い可(アイロン不可)]



素材

本体表地 ポリエステル 70% 綿 30%

ライナー 表地・裏地・中わた ポリエステル 100%

刺繍 ポリエステル 100%



サイズは写真のサイズ表を参照ください。



なるべく実物に近くなるよう撮影をしておりますが、素人の写真撮影のため、商品画像と実物では多少色味に違いがある場合がございます。

ご了承ください。



小さく畳んで発送しますのでタタミジワがある場合があります。



配送は濡れないようビニール袋などで包んでから、配送用の袋や箱に入れて送ります。



梱包材はリサイクル品を使用する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



自宅保管中

ペット・喫煙者はおりません。



グラニフ

DesignTshirtsStoregraniph



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: デザインティーシャツストアグラニフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ グラニフ オーサムタイガー モッズコート Mサイズ アウター ジャケット