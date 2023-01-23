『ジャングル大帝 子供用 椅子 アームチェア 昭和レトロ 手塚治虫【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 20時 04分に出品され04月06日 20時 04分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャングル大帝のレトロな折りたたみの出来るアーム付きチェアです。



金具部分に経年による傷、サビがございます。

座面、アーム部分にも汚れ、傷がございます。



サイズと状態は写真でご確認を宜しくお願い致します。



トラブル防止の為、少しでも不安に感じられる場合や、完璧な商品をお望みの方、 商品状態に神経質な方のご購入はお控え下さい。



中古品である事をご理解の上購入をご検討ください。



商品はエアキャップ（プチプチ）のみの簡易包装となります。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>椅子 商品の状態: 全体的に状態が悪い