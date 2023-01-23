『vaultroom スウェット【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 05時 12分に出品され03月16日 05時 12分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VGC COLLEGE LOGO CREWNECK / BLK



sizeL

身丈 73.5cm 身幅 68cm 肩幅 62cm 袖丈 63.5cm



傷、汚れありません。



若干オーバー気味です。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ボルトルーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ vaultroom

スウェット