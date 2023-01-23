『中古 エルベシャプリエ 舟形トートＳ 701FB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 54分に出品され03月26日 08時 54分に終了予定です。即決価格は18,308円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルベシャプリエ 舟形トートＳ

701FB

パンサーブランー×ノワール×ブラン

サイズ 約幅29×高さ13.5×底14cm

ケアカードあり(2021年購入)

大丸梅田店限定



使用するつもりで、タグを切って保管していましたが、出番がないままなため出品します。

目立った傷、しみなどないように見えますが、長期保管品ですので、ご容赦ください。

折り畳んで発送します。



中古品ですので、神経質な方はご購入お控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 中古 エルベシャプリエ 舟形トートＳ 701FB