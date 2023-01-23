『90s Polo Ralph Lauren ベージュ ナイロン キャップ ポロ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 08時 22分に出品され04月27日 08時 22分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s Polo Ralph Laurenの6パネル、ナイロンキャップです。

正面のポニーロゴ、サイドのナンバー、後部のPOLOの刺繍がカーキで統一されており、とても可愛いです。

90年代のラルフローレンのキャップはコットンの物が多いですが、こちらは珍しいナイロン素材になっています。そのため、普段使いはもちろんのこと、ランニングやキャンプ、登山といったアウトドアな場面でもお使いいただけると思います。

サイドの番号「3」が適度にスポーティな印象を与えてくれると思います。



鍔裏の付け根部分に少し変色が見られます。他にも目立たない程度の汚れがございます。古着であることをご了承ください。



(サイズ)

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商品に関する質問などございましたら、遠慮なく仰ってください！



- ブランド: Polo Ralph Lauren

- 色: ベージュ

- 番号: 3

- ロゴ: Polo

- スタイル: キャップ



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#アメカジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

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