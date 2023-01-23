『振り子時計 八角尾長 8日巻 完動品 週末限定価格【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 24分に出品され03月25日 11時 24分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 愛知県にあった佐藤時計製造所の八角尾長 振り子時計です。

振り子室のガラスに割れがあるのが残念ですがガラスがぐらつく事も無く普段使う分には気にならないと思います。

文字盤、表裏のラベルが当時の物が残っている貴重な時計です。

状態も良く、ゼンマイを巻くと8日間しっかりと動きます。

00分に時間分の鐘が鳴ります。時打ち



ボンボン時計のスタンダードな形で渦りんも土台部分が鋳物でカッコいいです。



長岡の古道具屋さんから譲っていただきました。

分解、清掃、注油しております。



振り子時計が初めての方にも安心してお使い頂けますように丁寧にアフターフォローさせて頂きます。



よろしくお願いします。



テイスト···レトロ・ミッドセンチュリー



主な素材···木製



表示形式···アナログ 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>インテリア時計 商品の状態: 傷や汚れあり