『バーバリー 長袖シャツ XLサイズ ノバチェック 8017567【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 23時 01分に出品され03月27日 23時 01分に終了予定です。即決価格は14,260円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 着丈：78センチ

身幅：67センチ

肩幅：50セン

袖丈：65センチ





某大手リサイクルショップにて購入し、

鑑定済み正規品になります。



ぜひご検討ください。



管理番号:2846？ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ バーバリー 長袖シャツ XLサイズ ノバチェック 8017567