『SCOTCH GRAIN 革靴【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 20時 31分に出品され04月27日 20時 31分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 スコッチグレイン ウイングチップ 25EEE



デザインが気に入り店舗で購入しました。



1度着用しましたがサイズが合わなかった為泣く泣く出品です。



グッドイヤーウェルト手法のとてもいい革靴です。



定価28000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 25cm ブランド: スコッチグレイン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ SCOTCH

GRAIN

革靴