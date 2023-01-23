『JUNNAKAYAMA DISTRESSED CREWNECK PNK Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 15時 47分に出品され04月02日 15時 47分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 NUBIANのオンラインショップで購入しました。

思っていたよりもサイズが大きく、合わなかったので出品致します。

商品は一回しか着用していないためほつれやシミ汚れは一切ありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ JUNNAKAYAMA

DISTRESSED

CREWNECK

PNK

Lサイズ